Тбилиси, , 13:07 — REGNUM

Вопросы визитов официальных зарубежных делегаций в Грузию в условиях запрета на доступ в страну иностранных граждан будут решаться в индивидуальном порядке, сообщил на брифинге в администрации правительства министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.

По его словам, также в индивидуальном порядке будет рассматриваться вопрос допуска в страну аккредитованных в Грузии сотрудников дипломатических миссий, международных организаций и членов их семей, а также членов смешанных семей, часть которых являются гражданами Грузии, а часть иностранцами. Исключения предусмотрены и для миссий врачей, добровольцев, вопрос визита которых будет решаться в конкретном случае исходя из необходимости.

В условиях ограничения авиасообщения правительство Грузии обеспечит максимальную нагрузку для грузинской авиакомпании Georgian Airways, чтобы находящиеся в разных странах мира граждане Грузии могли вернуться на родину. По информации министра, на данном этапе остающиеся за границей граждане Грузии, рейсы на купленные которыми билеты отменены из-за коронавируса, будут переадресованы на те направления, с которых в Грузию летает Georgian Airways.

«На основании информации от наших посольств и консульств мы устанавливаем места наибольшей концентрации наших граждан и помогаем нашей авиакомпании получить разрешения на новые направления для обеспечения их доставки на родину», — заявил Залкалиани.

По последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии зафиксировано уже 33 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 637 человек находятся в карантине и еще 54 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей.

Грузия уже приостановила сообщение с целым рядом стран, в которых фиксируется высокий показатель заражения коронавирусом, а также закрыла границы и сообщение с соседними странами, в том числе с 16 марта приостановлено автомобильное сообщение с Россией.