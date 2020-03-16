Ростов-на-Дону, , 12:58 — REGNUM В Ростовской области от занимаемой должности освобождён министр жилищно-коммунального хозяйства Андрей Майер. Исполнять обязанности руководителя ведомства будет замминистра ЖКХ Михаил Полухин. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора 16 марта.

Днём ранее Майер «подал заявление об уходе по собственному желанию». Решению чиновника предшествовала жёсткая критика со стороны главы региона Василия Голубева. Губернатор напомнил главе минЖКХ о том, что ведомством не освоено более 320 млн рублей, выделенных на реализацию нацпроектов из федеральной казны.

ИА REGNUM ранее сообщало, что в должности министра Майер работал с 2016 года. До назначения руководителем ведомства он с 2010 года был заместителем главы минЖКХ. Осенью 2019 года донского губернатора попросили уволить чиновника в связи с очевидным провалом работы ведомства по капитальному ремонту.

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