Дакка, , 13:01 — REGNUM Министр образования Бангладеш Мохибул Хасан Чоудхури объявил о закрытии в стране всех учебных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса, об этом 16 марта сообщает Anadolu Ajansi.

«В первую очередь мы решили закрыть учебные заведения на период с 17 по 31 марта, если будет необходимо, в будущем мы примем дополнительные меры», — отметил министр в комментарии журналистам агентства.

Напомним, в настоящее время в Бангладеш зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом. Во всем мире от инфекции скончались порядка 6500 человек. Около 170 тыс. человек заболели.

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