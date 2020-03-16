Киев, , 12:59 — REGNUM Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло дело по факту «политических преследований» экс-президента Украины Петра Порошенко, заявил адвокат политика Илья Новиков 16 марта в эфире украинского «Пятого канала».

«НАБУ открыло дело по факту политического преследования Порошенко», — рассказал он.

Новиков отметил, что к преследованию экс-президента Украины может быть причастен бывший руководитель Государственного бюро расследований (ГБР) Украины Роман Труба. Он сослался на материалы прослушивания кабинета Трубы, опубликованные в интернете.

По словам адвоката, заявление о возбуждении дела было подано летом 2019 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Порошенко прервал свой отдых в Испании и вернулся на Украину. 13 марта он проигнорировал очередной допрос в ГБР. Всего против экс-президента Украины возбуждено более десяти уголовных дел.

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