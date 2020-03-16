Додома, , 12:52 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули обратился к нации с призывом соблюдать меры предосторожности против распространения коронавируса, заявив, что их игнорирование может привести к печальным последствиям. Об этом передает ВВС Swahili.

«Вирус невозможно отрицать, он уже поразил многие страны, по имеющейся статистике, более 100 тысяч человек заражены, а 4500 человек погибли», — заявил Магуфули на открытии главной мастерской добровольческой армии Танзании в Дар-эс-Саламе.

В своем обращении президент подчеркнул важность соблюдения мер предосторожности, объявленных ранее министром здравоохранения страны Умми Мвалиму. Магуфули подчеркнул, что данные распоряжения нельзя игнорировать.

«Мы признаем, что к настоящему моменту в Танзании нет случаев заражения коронавирусом, однако мы не можем оставаться в стороне и не принимать никаких мер, и мы начали принимать меры, о необходимости соблюдения которых сообщила глава министерства здравоохранения», — сообщил президент.

«Эта болезнь убивает, и убивает быстро, я очень прошу вас не игнорировать, не игнорировать даже в мелочах, сейчас просто необходимо принимать меры, чтобы защитить себя от болезни», — добавил он.

«Не игнорируйте никакие меры предосторожности, о которых мы вам сообщили, необходимо принимать меры, каждый член нашей семьи должен соблюдать осторожность в школе, университете, на работе, в рядах вооруженных сил, в автомобилях, мы можем контролировать заболевание и не дать ему проникнуть в страну», — заявил президент.

Магуфули отметил, что в рамках борьбы с распространением коронавируса было прекращено авиасообщение с Индией.