Иркутск, , 12:46 — REGNUM Исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области Игорь Кобзев, который в конце прошлой недели уже произвёл ряд кадровых перестановок в региональном правительстве, поясняя их смысл отметил, что главные приоритеты в работе связаны с новыми экономическими условиями.

«Иркутская область зависит от экспорта, с учетом этого наша самая главная задача — исполнение бюджета, который был заложен с другими параметрами. Также берем под контроль реализацию национальных проектов. Регион должен выглядеть достойно», — отметил глава региона.

Он также подчеркнул, что формирование правительства Приангарья ещё не окончено.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2029 года на смену губернатору-коммунисту Сергею Левченко пришёл заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев. Президент РФ Владимир Путин позднее сообщил, что причиной отставки стало то обстоятельство, что Левченко не справился с задачами по скорейшему восстановлению региона после мощнейшего наводнения.

13 марта 2020 года стало известно об отставке по собственному желанию первого заместителя губернатора Иркутской области — председателя правительства Руслана Болотова и назначении в качестве исполняющего обязанности председателя правительства Иркутской области выходит Константина Зайцева, руководившего ранее Федеральной налоговой службой Иркутской области.

На место первого заместителя губернатора Иркутской области Владимира Дорофеева в ранге исполняющего обязанности назначен мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

Читайте также: В руководстве Иркутской области произошли знаковые перестановки