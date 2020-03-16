Великий Новгород, , 12:42 — REGNUM В Новгородской области назначен новый заместитель министра инвестиционной политики — директор департамента туризма региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, по результатам конкурса вакантный пост получила Елена Михеева, ранее работавшая в этом региональном министерстве в должности консультанта.

Михеева приступила к своим обязанностям 12 марта.

Напомним, ранее этот пост занимала Ольга Павлова, которая с января 2020 года перешла на работу в мэрию Великого Новгорода, на должность заместителя главы администрации.

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