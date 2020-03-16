Великий Новгород, 16 марта 2020, 12:42 — REGNUM В Новгородской области назначен новый заместитель министра инвестиционной политики — директор департамента туризма региона. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, по результатам конкурса вакантный пост получила Елена Михеева, ранее работавшая в этом региональном министерстве в должности консультанта.
Михеева приступила к своим обязанностям 12 марта.
Елена Михеева родилась и выросла в Новгороде. В 2006 году окончила экономический факультет Новгородского государственного университета имени Ярослава Мудрого по специальности «Финансы и кредит». В сфере развития туризма работает с 2010 года. До 2017 года занимала должность консультанта комитета по туризму департамента культуры и туризма Новгородской области, с 1 января 2018 года по 11 марта 2020 года — консультанта департамента туризма регионального министерства инвестиционной политики.
Напомним, ранее этот пост занимала Ольга Павлова, которая с января 2020 года перешла на работу в мэрию Великого Новгорода, на должность заместителя главы администрации.
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