Тбилиси, , 12:42 — REGNUM

С целью дальнейшей превенции распространения коронавируса с 00:00 часов 18 марта Грузия закроет свою государственную границу для иностранных граждан. Об этом сообщил пресс-спикер администрации правительства Грузии на брифинге 16 марта.

По его информации, для граждан Грузии, которые находятся за границей и пожелают вернуться на родину, будет выполнять специальные рейсы грузинская авиакомпания Georgian Airways.

По последним данным с официального правительственного сайта https://stopcov.ge/, в Грузии зафиксировано уже 33 лабораторно подтвержденных случая коронавируса. 637 человек находятся на карантине, и еще 54 человека остаются в стационарах под наблюдением врачей.

Грузия уже приостановила сообщение с целым рядом стран, в которых фиксируется высокий показатель заражения коронавирусом, а также закрыла границы и сообщение с соседними странами, в том числе с 16 марта приостановлено автомобильное сообщение с Россией.