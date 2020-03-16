Минск, , 12:37 — REGNUM Белоруссия адекватно реагирует на угрозы, вызванные ситуацией с распространением нового типа коронавируса. Об этом 16 марта заявил президент республики Александр Лукашенко.

Читайте также: Россия введет ограничения на пересечение границы с Белоруссией

По словам главы государства, в Белоруссии относительно спокойная обстановка по коронавирусу. Кроме Минска и крупных городов, ситуация с COVID-2019 не такая проблема для районов и районных центров.

«Самая большая для нас (не проблема, а ответственность) — это экономика, — приводит агентство БелТА слова белорусского лидера. — Дошло до того, что наша родная Россия закрыла границу с Белоруссией».

При этом, подчеркнул Лукашенко, в отличие от Белоруссии, «Россия вся полыхает от коронавируса».

Также по теме: Москва заранее уведомила Минск о мерах по борьбе с коронавирусом

«Так кто от кого должен закрываться? Вопрос риторический», — отметил президент страны.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 16 марта председатель правительства России Михаил Мишустин заявил, что в связи с распространением коронавируса Россия вводит ограничения на пересечение российско-белорусской границы. В МИД Белоруссии заявили, что официальная информация по этому поводу в министерство пока не поступала.

При этом пресс-секретарь председателя правительства Белоруссии Александра Исаева подчеркнула, что Москва накануне, 15 марта, известила Минск о мерах, которые Россия намерена принять для противодействия распространению пандемии коронавируса.