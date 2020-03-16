Киев, , 12:46 — REGNUM 170 украинских граждан были эвакуированы из «очагов распространения» коронавируса COVID-2019. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий на своём Telegram-канале.

По его информации, Украина вернула 45 своих граждан из Китая, двух из Японии и 123 — из Италии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее число жителей Украины, у которых подтвердилось наличие коронавируса COVID-2019, выросло до пяти.

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