Сеул, , 12:41 — REGNUM Все больше стран мира, ограничивших въезд гражданам Южной Кореи из-за распространения коронавируса нового типа, делают исключения для южнокорейских бизнесменов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителе южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, число стран, которые ввели исключения, увеличилось до семи-восьми. Какие страны сделали исключения для южнокорейских бизнесменов, не разглашается, однако, известно, что это страны Азии и Ближнего Востока.

Известно, что несмотря на 14-дневный карантин правительство Вьетнамо сделало исключение для инженеров южнокорейской компании Samsung Display, разрешив им въезд 13 марта.

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Напомним, что правительство Южной Кореи проводит консультации по данному вопросу с представителями более двадцати стран, включая Китай, Вьетнам, Индонезию, Индию и Турцию.

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