Екатеринбург, , 12:32 — REGNUM У России есть все инструменты для противодействия мировому экономическому кризису. Об этом заявил бывший вице-премьер, глава Международной федерации шахмат Аркадий Дворкович на пресс-конференции в Екатеринбурге, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Бояться точно ничего не нужно», — сказал бывший чиновник. Дворкович выразил уверенность, что у страны есть все инструменты для противодействия кризису и негативным экономическим последствия.

«Главное — заниматься делом, а не причитать. И не плакать по поводу тех или иных событий. Они бывают тяжелые, непростые. Многим очень тяжело — особенно людям с низкими доходами», — признал Дворкович.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила уверенность, что Россия готова к мировому кризису. Из всех экспортёров нефти на сегодня страна готова к испытаниям лучше всех, считает председатель Совфеда.