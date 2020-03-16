Москва, 16 марта 2020, 12:28 — REGNUM Заместителем главы Министерства здравоохранения России назначен Виктор Фисенко. Распоряжение об этом подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин, сообщается на интернет-портале правовой информации.
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В феврале 2020 года Фисенко покинул пост министр здравоохранения Приморского края, где курировал вопросы физкультуры и спорта.
Фисенко на посту министра крайздрава сменила главный врач поликлиники № 6 Владивостока Анастасия Худченко.
Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин провёл кадровые перестановки в Минздраве.
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