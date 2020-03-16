Нур-Султан, , 12:28 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ «О мерах по обеспечению стабильности функционирования государства». Об этом глава государства заявил 16 марта в своем телеобращении к жителям республики.

По его словам, документ направлен на повышение эффективности госорганов, укрепление вертикали власти и оперативное принятие решения при чрезвычайных обстоятельствах.

В частности, указ позволят ускоренно покупать лекарства. «Мы сэкономим драгоценное время и средства, что очень важно в сложившихся чрезвычайных обстоятельствах», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, с 16 марта в Казахстане введено чрезвычайное положение в связи с распространением коронавируса.

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