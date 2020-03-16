Сеул, , 12:28 — REGNUM В связи с распространением коронавируса нового типа по миру все больше стран запрещают въезд гражданам Южной Кореи. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителе южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По состоянию на 9:00 по местному времени 16 марта сто сорок стран мира запретили въезд или усилили иммиграционный контроль в отношении южнокорейцев.

Известно, что правительство Боливии запретило въезд на территорию страны иностранцам, посещавшим Южную Корею, Китай, Италию и Испанию, правительство ЮАР — прибывающим из стран с высокой степенью рисков, таких как Китай, Италия, Иран, Южная Корея, Испания, Германия, США и Великобритания.

Читайте также: ЮАР запретит въезд прибывающим из стран с высокой степенью рисков

Правительство Туниса заменило обязательный 14-дневный карантин на запрет на въезд иностранцам, прибывающим из Южной Кореи, Китая, Италии, а правительство Ганы и Кении — приостановили выдачу виз и заменили карантин на запрет на въезд.

В результате число стран, запрещающих въезд гражданам Южной Кореи, увеличилось до семидесяти семи, однако число стран, которые ввели карантин, напротив, сократилось до семнадцати, а число стран, усиливших карантинный контроль, — до сорока шести.

Читайте ранее в этом сюжете: Число стран, запретивших въезд гражданам Южной Кореи, увеличилось до 56