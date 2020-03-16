Москва, , 11:36 — REGNUM Госдума намерена ускорить работу над законопроектом, касающимся торговли лекарств, второе чтение инициативы может состояться ИА REGNUM 18 марта. Об этом корреспонденту 16 марта заявил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов («Единая Россия»).

«Мы сейчас ускоримся с обсуждением законопроекта. Будем просить Совет Думы, чтобы он вынесен на 18 число во втором чтении», — сказал Морозов.

Уже в ближайшее время в России на законодательном уровне должна быть разрешена продажа лекарственных препаратов, отпускаемых без рецепта, через интернет. Такое поручение дал глава правительства РФ Михаил Мишустин в связи с распространением коронавируса.

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