Ульяновск, , 11:34 — REGNUM В Ульяновской области продолжаются кадровые перестановки. Пост покинул глава минприроды Дмитрий Федоров. Об этом он сообщил на своей странице в «Фейсбуке», отметив, что заявление об отставке он написал три недели назад.

16 марта министр природы и цикличной экономики региона Дмитрий Федоров разместил в соцсетях сообщение о том, что «по собственной инициативе оставил пост» руководителя ведомства, проработав в должности полтора года.

«Три недели назад подал заявление об отставке губернатору Ульяновской области Сергею Морозову, за это время передал ведомственные дела заместителю министра Гульнаре Рахматулиной», — отметил Федоров, выразив «огромное спасибо всем, кто был рядом со мной все эти годы».

Он подчеркнул, что «главным вызовом для регионального природоохранного ведомства стал первый год реформы ТКО и внедрения «института» региональных операторов».

Говоря о дальнейшей работе, Дмитрий Федоров подчеркнул, что «впереди много планов, интересной работы, но это будет уже другая страничка моей жизни в гармонии с природой». О какой именно работе идёт речь, не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство природы Ульяновской области будет преобразовано и разделится на три направления. В частности, формируется агентство по надзору в сфере природопользования, которое возглавила главный государственный инспектор Ульяновской области в области охраны окружающей среды Гульнара Рахматулина.

Подробнее: В Ульяновской области создают новое агентство

Напомним, в марте с поста министра финансов Ульяновской области ушла Екатерина Буцкая, возглавив территориальный ФОМС.