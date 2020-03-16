Санкт-Петербург, , 11:23 — REGNUM Власти Ленинградской области приняли решение ввести режим свободного посещения учебных заведений в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом в понедельник, 16 марта, заявил губернатор региона Александр Дрозденко.

Детские сады, школы и учреждения профессионального образования Ленинградской области со вторника, 17 марта, рекомендовано перевести на режим свободного посещения.

«Свободное посещение — на усмотрение родителей и педагогических коллективов. Будет организованно дистанционное обучение», — уточнил губернатор.

Также Дрозденко заявил, что ситуация для региона не патовая, со следующих выходных в областных школах начинаются каникулы.

«Почему свободное посещение? Потому что есть дальние районы, отдельные населенные пункты, где говорят, что у них абсолютно спокойная ситуация, и никто никуда не выезжал и не возвращался, и они хотели бы завершить обучение в нормальном режиме», — отметил Дрозденко.

Однако, по его словам, есть отдельные населённые пункты, например, такие как Кудрово Всеволожского района, где большие школы с большим количеством детей, и там хотели бы подстраховаться и оградить детей от угрозы заражения.

Напомним, в Ленобласти к настоящему времени зафиксирован один подтвержденный случай коронавирусной инфекции — в городе Кудрово заболела женщина, вернувшаяся из Италии. Она находится на лечении в Боткинской больнице Петербурга.

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