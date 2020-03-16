Москва, , 11:19 — REGNUM Законопроект о праве досрочного выхода на пенсию внес в Госдуму депутат Госдумы Андрей Барышев («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Если закон будет принят, женщины, достигшие 55 лет, и мужчины, достигшие 60 лет, в случае невозможности трудоустройства в течение 12 месяцев с даты признания безработным или по состоянию здоровья вне зависимости от вида трудовой деятельности при наличии страхового стажа не менее 15 лет могут выйти на пенсию досрочно.

Законопроект также позволит устранить коллизию в части объема страхового стажа, необходимого для получения страховой пенсии для отдельных категорий граждан, при исчислении сроков получения пособия по безработице в случае досрочного выхода на пенсию, указал автор.

Преобразования пенсионной реформы в Российской Федерации, повлекшие увеличение пенсионного возраста, уже спустя год, привели к неутешительным последствиям, отмечает депутат. Так, помимо недовольства граждан, планирующих в ближайшие 1−5 лет выйти на пенсию, резко повысился уровень безработицы, что отрицательно отражается на экономике Российской Федерации.