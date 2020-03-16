Симферополь, 16 марта 2020, 11:20 — REGNUM Жители Крыма голосовали на референдуме в 2014 году не под дулами автоматов, они голосовали за свою мечту. Об этом 16 марта на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.
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