Симферополь, , 11:20 — REGNUM Жители Крыма голосовали на референдуме в 2014 году не под дулами автоматов, они голосовали за свою мечту. Об этом 16 марта на своей странице в Facebook заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Все эти годы враги России и Крыма, как заведенные, повторяют, что референдум якобы проходил «под дулами автоматов». На самом деле нашим главным «оружием» были единство, любовь к свободе и стремление сохранить мир на крымской земле, отстоять духовные и нравственные ценности, переданные нам предками. Мы голосовали за мечту. Но тем, кто сам понимает и признаёт только язык силы, кто отказывает другим в праве на выбор, а, по большому счёту, и в праве на жизнь, понять это невозможно», — отметил глава республики.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

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