Чебоксары, 16 марта 2020, 11:09 — REGNUM В Чувашии народному художнику РСФСР 90-летнему Ревелю Федорову назначено ежемесячное пожизненное пособие. Также ему присвоено звание почётного гражданина Чувашии. Соответствующие документы подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Согласно распоряжению, ежемесячное пожизненное государственное пособие назначено известному художнику, академику Российской академии художеств, народному художнику России Ревелю Федорову «за особые заслуги в развитии культуры». Пособие будет выплачиваться за счёт средств республиканского бюджета.
Кроме того, Ревель Федоров удостоен звания «Почётный гражданин Чувашской Республики». Оно ему присвоено «за выдающиеся заслуги в области изобразительного искусства и многолетнюю творческую деятельность».
Отметим, что в 2014 году в Чувашии было учреждено 30 ежемесячных пожизненных государственных пособий за особые заслуги в развитии культуры и науки в размере 3 тыс. рублей каждое.
Справка ИА REGNUM. Ревель Федорович Федоров родился 29 декабря 1929 года в деревне Большие Чаки Урмарского района. После окончания Чебоксарского художественного училища работал преподавателем изобразительного искусства и черчения в одной из школ Калининграда. В 1963 году окончил факультет станковой графики Харьковского художественного института, работал преподавателем и возглавлял кафедру в Чувашском государственном педагогическом институте имени Ивана Яковлева.
В 1967 году вступил в Союз художников СССР. С 1972 по 1977 год являлся членом правления Союза художников РСФСР, трижды избирался секретарем правления. В этот период удостоен звания заслуженного художника Чувашской АССР, в 1980 году получил звание заслуженного художника РСФСР, в 1986 году стал народным художником РСФСР.
С 1982 по 1987 год являлся членом правления Союза художников СССР. С 1999 года является членом Петровской академии наук и искусств, в 2000 году стал членом Международной академии информатизации при ЮНЕСКО, с 2011 года является членом президиума Российской академии художеств.
Лауреат государственной премии Чувашской АССР имени К.В. Иванова, государственной премии Чувашии. Награждён золотой медалью академии художеств.