Чебоксары, , 11:09 — REGNUM В Чувашии народному художнику РСФСР 90-летнему Ревелю Федорову назначено ежемесячное пожизненное пособие. Также ему присвоено звание почётного гражданина Чувашии. Соответствующие документы подписал врио главы республики Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Согласно распоряжению, ежемесячное пожизненное государственное пособие назначено известному художнику, академику Российской академии художеств, народному художнику России Ревелю Федорову «за особые заслуги в развитии культуры». Пособие будет выплачиваться за счёт средств республиканского бюджета.

Кроме того, Ревель Федоров удостоен звания «Почётный гражданин Чувашской Республики». Оно ему присвоено «за выдающиеся заслуги в области изобразительного искусства и многолетнюю творческую деятельность».

Отметим, что в 2014 году в Чувашии было учреждено 30 ежемесячных пожизненных государственных пособий за особые заслуги в развитии культуры и науки в размере 3 тыс. рублей каждое.