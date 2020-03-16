Хараре, , 11:13 — REGNUM Министр обороны Зимбабве назвала пандемию коронавируса «Божьей карой» США и Европе за введение санкций против членов правящей партии страны за предполагаемые нарушения прав человека. Об этом передает Daily Monitor Uganda.

«Коронавирус — это Божья кара странам, которые наложили на нас санкции», — заявила министр обороны Зимбабве Оппа Мучингури, выступая на митинге в городе Чинхойи на севере страны.

«Сейчас они [жители Европы и США] остаются дома. Их экономики страдают так же, как и наша экономика», — добавила она.

Мучингури сказала, что новый вирус «покажет президенту США Дональду Трампу, что он не Бог».

"Они должны чувствовать воздействие коронавируса и понимать нашу боль», — подчеркнула она.

Напомним, что США и Европейский союз впервые ввели санкции против Зимбабве во время правления покойного экс-президента страны Роберта Мугабе, свергнутого военными в ноябре 2017 года. Санкции были нацелены на высокопоставленных чиновников и правительственные учреждения, включая запреты на поездки Мугабе и его окружения.

Действующий президент Эммерсон Мнангагва борется за восстановление отношений с Западом с тех пор, как он вступил в должность в 2017 году. Однако ранее на прошлой неделе США ввели новые санкции в отношении двух сотрудников службы безопасности Зимбабве, обвиняемых в организации насильственного подавления акций протеста по поводу задержки результатов выборов в 2018 году и убийстве шести человек.

По словам репортеров, к настоящему моменту Африка к югу от Сахары оказалась практически не затронута пандемий — в более чем 20 странах было подтверждено менее 100 случаев заражения коронавирусом. В Зимбабве не было выявлено случаев заболевания.

Пользователи социальные сетей негативно восприняли заявление министра обороны.

«Сказать, что это сумасшествие, будет преуменьшением, — написал профессор юриспруденции Алексей Магаиса. — Как старший министр может произносить подобное?»

Другие критиковали правительство за то, что оно не восприняло пандемию достаточно серьезно.

«Президент Намибии… отменил празднование Дня независимости. Тем не менее в Зимбабве режим продвигает празднование Дня независимости… в то время как наши больницы ветхие», — написал в Твиттере журналист Хоупвелл Чиноно.