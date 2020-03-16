Кейптаун, , 11:15 — REGNUM Правительство ЮАР приняло решение ограничить въезд иностранцев, прибывающих из стран с высокой степенью рисков. Об этом сообщает информационное агентство Agence France-Presse со ссылкой на заявление президента ЮАР Сирила Рамафоса.

По его словам, ЮАР приостановит выдачу виз лицам, посещавшим страны с высоким уровнем рисков в течение последних 20 дней.

Известно, что под запрет попали такие страны, как Китай, Италия, Иран, Южная Корея, Испания, Германия, США и Великобритания.

Президент Рамафоса также отметил, что с 16 марта страна закроет 35 из 53 портов, а с 18 марта введет дополнительные трехнедельные выходные для учебных заведений и отменит проведение массовых праздников.

По состоянию на 15 марта в ЮАР зафиксирован 61 случай заражения коронавирусом, что является вторым показателем на африканском континенте после Египта (110 случаев заражения).