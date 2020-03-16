Тбилиси, , 11:07 — REGNUM Законопроект о присвоении статуса высокогорных регионов населенным пунктам, находящихся на территории Абхазии и Южной Осетии (ЮО) в пределах 800 метров от границы с Грузией, рассмотрят 16 марта депутаты грузинского парламента. Об этом сообщает агентство Report.

По данным журналистов, предполагается ввести статус, предусматривающий льготы для населения, для 19 поселений, находящихся на территориях, который Тбилиси считает «оккупированными». Ожидается, что высокогорными будут признаны населенные пункты, расположенные в 800 метрах от границы.

Кроме того, этот статус планируется ввести для жителей, проживающих в ряде регионов, расположенных на границах Грузии с Турцией и Азербайджаном.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2008 году грузинская армия совершила вооруженное нападение на жителей Южной Осетии. Москва была вынуждена вмешаться в грузино-осетинский конфликт. Позже РФ признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Грузинские власти не признали новые республики и называют их оккупированными районами.