Симферополь, , 11:08 — REGNUM В 2014 году крымчане выбрали единство с Россией, изменив тем самым ход отечественной и мировой истории. Об этом 16 марта на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«Сегодня памятная дата — День Общекрымского референдума 2014 года. Шесть лет назад крымчане выбрали единство с Россией, изменив тем самым ход отечественной и мировой истории. Наш референдум можно с полным правом назвать эталонным образцом прямой демократии. Крымчане реализовали свое право на самоопределение в полном соответствии с Уставом ООН и нормами международного права», — отметил Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.

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