Симферополь, 16 марта 2020, 11:08 — REGNUM В 2014 году крымчане выбрали единство с Россией, изменив тем самым ход отечественной и мировой истории. Об этом 16 марта на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года в Крыму состоялся референдум, на котором почти 97% избирателей полуострова выступили за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.
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