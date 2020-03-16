Псков, 16 марта 2020, 10:54 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в правительство РФ обращение по введению ограничительных мер на пунктах пропуска на границе региона с иностранными государствами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.
Псковские власти просят распространить ограничения на автомобильное и железнодорожное сообщение с Эстонией, Латвией и Белоруссией, где уже выявлены случая заражения коронавирусом.
«К примеру, в Эстонии количество заболевших превысило 100 человек, в стране объявлено чрезвычайное положение и введён запрет на въезд иностранных граждан», — пояснили в пресс-службе администрации Псковской области.
Псковская область — один из двух субъектов Российской Федерации, имеющий границу с тремя государствами. Регион граничит с Эстонией, Латвией и Белоруссией. (Второй такой регион — Республика Алтай, граничащая с Казахстаном, Китаем и Монголией).
Михаил Ведерников ранее сообщал в своём инстаграме, что в псковских продуктовых магазинах увеличилось количество покупателей из соседних иностранных государств.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, об ограничениях на российско-белорусской границе 16 марта уже заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее правительство РФ уже ограничило авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение с рядом других государств, где выявлены случаи заражения коронавирусом.
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