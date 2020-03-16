Псков, , 10:54 — REGNUM Губернатор Псковской области Михаил Ведерников направил в правительство РФ обращение по введению ограничительных мер на пунктах пропуска на границе региона с иностранными государствами в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации региона.

Псковские власти просят распространить ограничения на автомобильное и железнодорожное сообщение с Эстонией, Латвией и Белоруссией, где уже выявлены случая заражения коронавирусом.

«К примеру, в Эстонии количество заболевших превысило 100 человек, в стране объявлено чрезвычайное положение и введён запрет на въезд иностранных граждан», — пояснили в пресс-службе администрации Псковской области.

Михаил Ведерников ранее сообщал в своём инстаграме, что в псковских продуктовых магазинах увеличилось количество покупателей из соседних иностранных государств.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, об ограничениях на российско-белорусской границе 16 марта уже заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Ранее правительство РФ уже ограничило авиационное, железнодорожное и автомобильное сообщение с рядом других государств, где выявлены случаи заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: Псковские власти просят правительство РФ ввести ограничения на границах