Багдад, , 11:01 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш выразил обеспокоенность в связи с эскалацией насилия в Ираке. Об этом 16 марта говорится в заявлении, распространенном представительством политика.

Генеральный секретарь высказался по поводу продолжающихся нападений на военные базы международной коалиции, возглавляемой США, а также ответных действий американских военных.

Гуттереш призвал все стороны конфликта к сдержанности, иначе ситуация может выйти из-под контроля.

Напомним, в Ираке участились столкновения между военными из международной коалиции и шиитскими ополченцами. На прошлой неделе здесь погибли двое американских военнослужащих.