Пермь, , 10:07 — REGNUM Делегация Пермской гордума отменила визит в Казахстан. Причиной стала ситуация, связанная с коронавирусом, сообщает издание «Коммерсантъ».

Поездка в Нур-Султан должна состояться 17−18 марта. Однако ее отложили.

В рамках визита планировать заключить соглашение о сотрудничестве с маслисхатом Нур-Султана, а также познакомиться с достопримечательностями.

Напомним, Казахстан с 16 марта объявил о чрезвычайном положении и ввел ограничение на въезд-выезд для местных жителей и иностранцев.

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