Москва, , 10:02 — REGNUM Депутат Госдумы Наталья Поклонская («Единая Россия») 16 марта поздравила сограждан с шестой годовщиной общекрымского референдума и поблагодарила украинских радикалов за способствование воссоединению полуострова с Россией, сообщает ИА REGNUM.

«Это было переломное время, и мы вместе смогли защитить нашу Родину от злодеев, организовавших госпереворот на Украине и захвативших вооружённым путём власть. Сейчас они делают вид, что ни при чём и не помогали нам в организации крымского референдума. Но это же не так!», — отметила депутат.

Она «поблагодарила» всех радикальных политиков и экстремистские организации Украины за то, что именно благодаря им крымчане поднялись на защиту своей жизни и смогли провести в условиях крайней необходимости долгожданный референдум по возвращению на свою историческую Родину.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта 2014 года на полуострове состоялся референдум, который показал, что почти 97% избирателей Крыма выступают за воссоединение с Россией. Через два дня, 18 марта, в Георгиевском зале Кремля был подписан договор о включении Крыма и Севастополя в состав РФ.