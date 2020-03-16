Вашингтон, , 10:01 — REGNUM Бывший вице-президент США Джо Байден пообещал взять на вероятный пост вице-президента страны женщину, об этом 16 марта сообщает USA Today.

Оппонент Байдена в борьбе за право выдвигаться на президентских выборах от Демократической партии Берни Сандерс, заявил, что «скорее всего» поступит аналогично.

«Моя администрация будет похожа на страну, и я обязуюсь взять на должность вице-президента женщину», — отметил Байден в комментарии журналистам.

Также бывший вице-президент пообещал в случае свой победы на выборах назначить в верховный суд США афроамериканку.

Напомним, выборы президента США состояться в ноябре 2020 года. Против действующего президента Дональда Трампа, представляющего Республиканскую партию, поборются либо Байден, либо Сандерс.

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