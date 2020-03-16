Москва, , 09:56 — REGNUM Законопроект, уточняющий правила общения коллекторов и должников, внесла в Госдуму депутат от «Единой России» Ирина Яровая, передает корреспондент ИА REGNUM 16 марта.

Согласно законопроекту, коллектор сможет обращаться к близким и знакомым должника только при наличии их письменного предварительного согласия. Более того, третье лицо, давшее согласие ранее, сможет в любое время отозвать его.

«Предлагается установить прямое обеспечение прав и интересов граждан, защиту их волеизъявления, оградив от нежелательного и неправомерного общения с коллекторами. Это можно назвать «презумпция несогласия» третьих лиц», — отметила Яровая.

Сейчас допускается взаимодействие коллекторов с членами семьи должника, его родственниками, соседями, друзьями, коллегами без получения их предварительного согласия.