Москва, , 09:56 — REGNUM В России начал действовать координационный совет при правительстве РФ по борьбе с распространением нового типа коронавируса. Согласно распоряжению, опубликованному 16 марта на сайте правительства РФ, совет возглавил премьер-министр Михаил Мишустин.

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Также в него вошли первый вице-премьеры Андрей Белоусов, Татьяна Голикова, Дмитрий Чернышенко, директор ФСБ Александр Бортников и глава Федеральной таможенной службы Владимир Булавин, глава МВД Владимир Колокольцев, министр транспорта Евгений Дитрих, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, министр промышленности и торговли Евгений Мантуров, министр экономики Максим Решетников, глава Минфина РФ Антон Силуанов, председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всего 30 человек.

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«Совет будет в ежедневном режиме вырабатывать решения и координировать действия, направленные на ограничение распространения новой коронавирусной инфекции и её возможных последствий», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 15 марта, в Российской Федерации число заразившихся коронавирусом COVID-19 увеличилось за сутки на четыре человека и достигло 63. Один заболевший выявлен в Тюменской области, ещё трое — в Подмосковье.

Добавим, что, согласно опросу ФОМ, подавляющее количество граждан (85%) одобряют запретные меры правительства РФ по борьбе с распространением коронавируса. 9% считают меры чрезмерными.

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