Екатеринбург, , 10:06 — REGNUM Партия «Справедливая Россия» приняла решение о выдвижении кандидата на довыборах в заксобрание Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM с реготделение партии.

От СР выдвинется глава Центра защиты прав граждан в Северном управленческом округе Андрей Бычков. Правозащитник будет заявлен на довыборах по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16.

Решение принято на заседании совета регионального отделения партии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее своих кандидатов заявили «Единая Россия», ЛДПР и КПРФ. Довыборы пройдут 17 мая 2020 года.

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