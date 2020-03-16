Пермь, , 09:51 — REGNUM Генеральным директором управления капитального строительства пермского края назначен Александр Пономарёв. Ранее он являлся заместителем директора по развитию и капитальному строительству ООО «Лукойл-Пермнефтепродукт», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевом минстрое.

К работе в новой должности Пономарёв приступил с 13 марта, когда был завизирован приказ о назначении. Стоит отметить, что новый глава управления капстроительства уже имеет опыт работы на этом посту. Александр Пономарёв возглавлял управление с 2009 года в течение 11 лет.

Добавим, что пост руководителя управления капитального строительства стал вакантным после задержания бывшего начальника Дмитрия Л. Он обвиняется в мошенничестве и находится под стражей.

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