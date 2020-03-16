Сулеймания, Ирак, , 09:57 — REGNUM Международный аэропорт в Иракском Курдистане отказал в посадке пассажирскому самолету из Ирана в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщает BasNews.

Генеральный директор аэропорта в городе Сулеймания Тахир Абдулла подтвердил факт запрета полетов между Иракским Курдистаном и Ираном.

Журналисты отмечают, что 15 марта самолету, следовавшему из Ирана в столицу Ирака, город Багдад, было отказано в посадке, после чего он вынужден был лететь в Сулейманию, где также не было позволено сесть.

В конечном итоге лайнер все-таки приземлился в Багдаде.

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