Якутск, 16 марта 2020, 09:53 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев подписал заявление об увольнении министра транспорта Александра Тарасова, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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Об освобождении от должности министра транспорта и дорожного хозяйства Якутии Николаев написал в соцсетях, уточнив, что Тарасов уходит на пенсию.
Заявление на увольнение министр написал ещё в феврале.
Кто займёт вакантное место — глава республики не сообщает.
Как сообщало ИА REGNUM, министр образования Сахалинской области Наталья Мурашова ушла в отставку в связи с выходом на пенсию. Исполнять обязанности министра будет Анастасия Киктева.