Москва, , 09:28 — REGNUM Система онлайн-оповещения о ситуации с коронавирусом будет в ближайшее время налажена в России. Об этом заявил 16 марта премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании в правительстве.

Он отметил, что правительство будет осуществлять онлайн-мониторинг экономической обстановки в стране на фоне распространения нового вируса. Граждане будут получать информацию в том числе в социальных сетях.

До 300 млрд рублей может быть выделено на наиболее срочные меры для поддержки экономики и социальной сферы. До конца дня 17 марта глава правительства поручил подготовить план первоочередных действий.

Как сообщало ИА REGNUM, Мишустин констатировал, что активные меры, предпринятые правительством, помогли ограничить распространение коронавируса в России.

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