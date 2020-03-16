Ижевск, , 09:21 — REGNUM Спикер Госсовета Удмуртии Алексей Прасолов написал заявление о досрочном прекращении полномочий. Об этом сообщил глава республики Александр Бречалов.

«Я благодарю Алексея Михайловича за плодотворную конструктивную работу. 24 марта состоится юбилейная сессия Госсовета, которую я прошу провести Алексея Михайловича», — сказал глава региона на аппаратном совещании.

Бречалов выразил уверенность, что взаимодействие с теперь уже бывшим председателем республиканского парламента будет продолжаться «как по линии партии «Единая Россия», так и по другим проектам».

ИА REGNUM напоминает, пост спикера Госсовета Удмуртии шестого созыва Прасолов занял в 2017 году. До этого он избирался депутатом регионального парламента нескольких созывов — второго, третьего, четвёртого и пятого. Ранее он возглавлял фракцию «Единая Россия» и являлся главой ФГУП «ГВСУ №8» («Главное управление специального строительства по территории Урала при Федеральном агентстве специального строительства»).

Награждён государственными и ведомственными наградами, является заслуженным строителем РФ и Удмуртии, а также почётным гражданином республики.