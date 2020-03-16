Исламабад, , 09:10 — REGNUM Комитет национальный безопасности Пакистана постановил закрыть границы с Ираном и Афганистаном в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом 16 марта сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, заседание ведомства прошло под председательством премьер-министра страны Имрана Хана.

Высшие чиновники государства постановили закрыть границы на ближайшие две недели «в связи с интересами трех государств». Кроме того, в стране на три недели закрыты все образовательные учреждения.

Напомним, в настоящее время число зараженных коронавирусом в Пакистане превысило 50 человек, большинство инфицированных прибыли в страну из Ирана.

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