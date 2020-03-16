Тбилиси, , 09:08 — REGNUM В Тбилиси питание, предназначенное для детей из закрывшихся из-за коронавируса COVID-19 детских садах, будут выдавать их родителям. Такое заявление 15 марта сделал мэр грузинской столицы Каха Каладзе, сообщает Общественное телевидение.

«К сожалению, пока для многих семей, для многих родителей нахождение ребенка в детском саду важно не только с точки зрения образования, но и в плане обеспечения ребенка полноценным рационом», — заявил градоначальник журналистам.

Он подчеркнул, что в сложившейся ситуации у многих родителей могут возникнуть сложности с работой, а потому принято решение выдавать семьям продукты на детей. Выдачу питания планируется производить раз в 14 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии выявлено 33 заболевших коронавирусом. В детских садах с 2 по 16 марта объявлены каникулы.

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