Москва, , 08:54 — REGNUM Посол США в РФ Джон Салливан обозначил главный приоритет на своём посту. Об этом дипломат рассказал в интервью «Коммерсантъ».

"Несмотря на значительные разногласия по таким темам, как Украина, контроль над вооружениями и так далее, мы не можем позволить себе просто нажать на паузу и не заниматься двусторонними отношениями», — сказал посол.

По его словам, главным приоритетом работы является сохранение «коммуникации между Вашингтоном и Москвой».

Ранее 15 марта ИА REGNUM сообщало, что Салливан считает вероятным посещение высокопоставленных представителей США торжеств по случаю 75-летия Дня Победы в Москве.

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