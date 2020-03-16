Москва, 16 марта 2020, 08:54 — REGNUM Посол США в РФ Джон Салливан обозначил главный приоритет на своём посту. Об этом дипломат рассказал в интервью «Коммерсантъ».
По его словам, главным приоритетом работы является сохранение «коммуникации между Вашингтоном и Москвой».
Ранее 15 марта ИА REGNUM сообщало, что Салливан считает вероятным посещение высокопоставленных представителей США торжеств по случаю 75-летия Дня Победы в Москве.
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