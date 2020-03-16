Париж, , 08:37 — REGNUM Действующий мэр Парижа Анн Идальго заняла первое место в первом туре муниципальных выборов в Париже, сообщает Le Figaro.

Согласно опросу Ipsos Sopra и парламентским каналам, мэр Парижа Анн Идальго получила 30,2% голосов. На втором месте идет Рашида Дати от партии «Республиканцы» с 22% голосов, а на третьем — Аньез Бузин, кандидат от правящей партии, с 17,6%.

Имея 11,6% голосов, кандидат от партии «Европа Экология Зеленые» Дэвид Беллиард также примет участи во втором туре муниципальных выборов в Париже, запланирован на 22 марта 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, коронавирус, который распространился во Франции, оказал негативное влияние на первый тур муниципальных выборов.

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