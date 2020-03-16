Майкоп, , 08:33 — REGNUM Победитель конкурса «Учитель года Адыгеи — 2018» Евгений Лебедев назначен первым заместителем министра образования и науки республики. Он сменил на этом посту Надежду Кабанову, завершившую свою работу в связи с достижением предельного возраста для госслужащего, сообщили ИА REGNUM 16 марта в пресс-службе главы и правительства региона.

Евгений Лебедев окончил Адыгейский госуниверситет, по образованию математик. Работал учителем информатики в республиканской гимназии, а также на различных должностях в образовательных учреждениях. В течение трех лет руководил предметной комиссией по проверке развернутых ответов участников ГИА по информатике. До нынешнего назначения был директором аттестационной службы системы образования Адыгеи.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр экономического развития и торговли Адыгеи Анзаур Куанов был переведен на должность министра сельского хозяйства республики. Освободившийся пост занял Геннадий Митрофанов, перед этим работавший первым заместителем главы этого ведомства.