Москва, , 08:27 — REGNUM Президент Владимир Зеленский принесет с собой катастрофу украинской политики, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Главная задача Зеленского заключается в том, что он понимает, что коронавирус — это трендовая тема, а он по трендовой теме как продюсер и актер должен выступить. Он выступает, и что он по ней несет? Ему не интересно! Вы получили шоумена в виде кризисного менеджера в супернеблагополучном государстве. В итоге этого вы получите катастрофу украинской политики», — заявил эксперт.

По словам Кургиняна, Зеленский — лишь продлитель сложившейся концепции устройства украинского, ширма, под которой можно тем или иным способом эту концепцию продлевать. Концепция же этого государства — мелкий бандит с тяжелым вооружением в руках. При этом, почему-то, с ним требуют от России вести себя так, будто бы это благопристойное образование.