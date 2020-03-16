Москва, 16 марта 2020, 08:27 — REGNUM Президент Владимир Зеленский принесет с собой катастрофу украинской политики, заявил лидер движения «Суть Времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
По словам Кургиняна, Зеленский — лишь продлитель сложившейся концепции устройства украинского, ширма, под которой можно тем или иным способом эту концепцию продлевать. Концепция же этого государства — мелкий бандит с тяжелым вооружением в руках. При этом, почему-то, с ним требуют от России вести себя так, будто бы это благопристойное образование.