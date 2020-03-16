Сеул, , 08:25 — REGNUM 15 марта глава МИД Южной Кореи провела телефонную конференцию с коллегами из пяти стран, в ходе которых обсудила вопросы сотрудничества в борьбе с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

По их словам, в переговорах приняли участие министры иностранных дел Германии, Канады, Бразилии, Италии и Австралии.

Известно, что 70-минутные переговоры, в ходе которых стороны обсудили ситуацию с коронавирусом, меры борьбы и иммиграционный контроль, были организованы по инициативе Канады.

Главы МИД шести стран пришли единому мнению о необходимости тесно поддерживать контакты, так как коронавирус можно победить только в рамках международного сотрудничества.

В свою очередь Кан Гён Хва рассказала коллегам о мерах Сеула, отметив, что число новых пациентов сокращается, а также призвала воздержаться от введения чрезмерных мер, которые могут привести к закрытию границ и сокращению экономических контактов.