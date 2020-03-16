Париж, , 07:57 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон попросил жителей страны остаться «достойными, свободными гражданами», принимая участие в голосовании на муниципальных выборах, сообщает Le Figaro.

«Я думаю, что важно голосовать в это время», — заявил глава государства, критикуемый за то, что он поддержал первый тур муниципальных выборов, несмотря на распространение коронавируса во Франции.

«Мы продолжим ходить по магазинам. Мы продолжим выходить, чтобы подышать свежим воздухом. Это законно, и наш научный комитет заявил нам вчера, что можно принять участие в голосовании с обычными мерами предосторожности», — отметил Эммануэль Макрон.

«Я несу ответственность за безопасность и здоровье наших сограждан, а также за демократическую жизнь нашей страны», — напомнил также Эммануэль Макрон.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество заразившихся коронавирусом во Франции возросло до 5400 человек.

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