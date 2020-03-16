Москва, , 07:46 — REGNUM При президенте Украины Владимире Зеленском украинская СБУ превращается в суперполицейскую организацию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

«Великие изменения в СБУ приводят эту спецслужбы в состояние суперполицейской спецслужбы, отменяются… все обещания Зеленского, что он будет европиизировать это все. Вместо этого, остается такой бронированный спецслужбистский кулак новый. И это все делается под заявления о том, что мы идем к демократии… Этот парень все еще покажет, он тот еще демократ, и это видно по всем его шагам», — заявил Кургинян.

Одновременно с этим, отмечает эксперт, выступления украинских чиновников полностью опростились, они не могут произнести связной речи на заседании перед телекамерами, а сами они уже не различают, находятся ли они в публичном поле или же у себя дома со стаканом пива в подштанниках.