Москва, 16 марта 2020, 07:46 — REGNUM При президенте Украины Владимире Зеленском украинская СБУ превращается в суперполицейскую организацию, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Одновременно с этим, отмечает эксперт, выступления украинских чиновников полностью опростились, они не могут произнести связной речи на заседании перед телекамерами, а сами они уже не различают, находятся ли они в публичном поле или же у себя дома со стаканом пива в подштанниках.