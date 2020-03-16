Москва, 16 марта 2020, 07:06 — REGNUM Высокую оценку помощи КНР от России в борьбе с коронавирусом дал посол страны Чжан Ханьхуэй. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию «Известия».
По его словам, РФ направила в КНР «около 23 тонн медицинских масок, перчаток, защитных очков, одежды и прочих материальных средств».
Также Чжан Ханьхуэй отметил информационную поддержку «ведущие российские СМИ не раз публиковали статьи и репортажи с выражением поддержки Китаю».
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