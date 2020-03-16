Москва, , 07:06 — REGNUM Высокую оценку помощи КНР от России в борьбе с коронавирусом дал посол страны Чжан Ханьхуэй. Об этом дипломат рассказал в интервью изданию «Известия».

"Помощь России во время борьбы Китая с эпидемией COVID-19 была искренней, своевременной, твёрдой и всесторонней», — сказал дипломат.

По его словам, РФ направила в КНР «около 23 тонн медицинских масок, перчаток, защитных очков, одежды и прочих материальных средств».

Также Чжан Ханьхуэй отметил информационную поддержку «ведущие российские СМИ не раз публиковали статьи и репортажи с выражением поддержки Китаю».

«Люди записывали видеоролики, в которых болели за Китай и Ухань. Это было очень трогательно», — отметил посланник.

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