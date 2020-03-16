Петропавловск-Камчатский, , 06:47 — REGNUM На Камчатке члены КПРФ сдают партбилеты в знак протеста против действий крайкома партии. Партию уже покинули 12 человек, в числе которых старейшие коммунисты, которые вступали ещё в КПСС.

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Как сообщило ИА Кам 24, скандал начал разгораться ещё в 2019 году, когда крайком КПРФ без объяснения причин исключил из партии трёх коммунистов из Елизова. В их числе, например, Лидия Никифорова, которая вступила ещё в КПСС в 1971 году. После этого в знак протеста партбилеты на стол положили ещё 12 коммунистов.

Сообщается, что трое исключенных из партии елизовских коммунистов обращались в ЦК КПРФ с просьбой дать оценку действиям крайкома, но ответа так и не дождались.

Как сообщало ИА REGNUM, профессор, политолог Валерий Чудесов назвал печальной тенденцией обилие партий коммунистической направленности в России. По его мнению, это является извращением идеи В.И. Ленина об объединении всех левых сил в борьбе за власть.