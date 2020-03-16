Хабаровск, , 06:29 — REGNUM В Хабаровске прошёл митинг против внесения поправок в Конституцию России. Организатором митинга выступила КПРФ, однако на площадь пришли представители других оппозиционных партий, а также порядка 500 горожан, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Основными претензиями митингующих стали обнищание населения, вымирание страны и обогащение правящей верхушки государства.

Первый секретарь крайкома КПРФ Петр Перевезенцев с трибуны обвинил федеральную власть во многих бедах России.

«За 29 лет население России сократилось на 20 млн человек. Только за последний год мы потеряли 300 тыс. У нас колоссальное социальное расслоение. Только по официальной статистике 20 млн человек живут за чертой бедности», — перечислил с трибуны главный коммунист Хабаровского края.

Главной претензией коммунистов к закону о поправках к Конституции стало то, что за все поправки предложено голосовать «оптом».

"За каждую поправку нужно голосовать отдельно. Это должен быть общенациональный референдум, а не та профанация в виде опроса, которую они хотят сделать. Возможны фальсификации, ответственности за которые нет», — заявил руководитель фракции КПРФ в краевой думе Сергей Ильин.

Коммунисты предрекли Дальнему Востоку мучительную смерть от голода в случае длительного закрытия границ. Они потребовали заняться развитием страны, а не фиктивными и формальными, с их точки зрения, поправками к Конституции.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 апреля в РФ должно пройти Всероссийское голосование по внесению изменений в Основной закон страны.